В Харьковской области на освобожденных территориях разрушены 90% частных домов — Синегубов

Оккупанты разрушают дома людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

На освобожденных после оккупантов территориях Харьковской области остаются руины и разрушены инженерные коммуникации.

Об этом сообщает Новое время.

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По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, украинские защитники продвигаются по некоторым направлениям и имеют значительные успехи.

"Мы освобождаем наши территории и работаем над возобновлением функционирования органов государственной власти. Однако должны еще провести большую работу по разминированию", — сказал председатель ОВА.

Глава Харьковской ОВА отметил, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

"Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно… Там опасно не только жить, там опасно просто находиться потому, что идут постоянные бои, постоянные обстрелы, и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население", — добавил Синегубов.

От оккупантов освободили стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

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Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.

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