В Харькове полицейский спас пенсионеров из горящего дома

Полицейский спас пенсионеров / Коллаж "Сегодня"

В Харькове участковый полицейский спас двух пенсионеров и вынес их из горящего дома, который вспыхнул после обстрела города.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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"Участковый офицер полиции спас жизнь двух пожилых людей во время пожара, возникшего после обстрела жилого дома по улице Валентиновской", - говорится в сообщении.

Еще до приезда бригады спасателей полицейский вынес пенсионеров из огня.

Обстрелы на Пасху

В результате обстрелов Харькова и области на Пасху погибли два человека. Еще не менее 14 получили ранения.

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Так, в пасхальную ночь россияне нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве.

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