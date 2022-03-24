В Харькове похоронили бывшего узника концлагерей, который сгорел в квартире после ракетного обстрела

Старожил Харькова Борис Романченко сгорел в своей квартире / Коллаж "Сегодня"

Родным удалось похоронить узника концлагерей старожила Харькова Бориса Романченко, который 18 марта не пережил бомбардировку города российскими военными преступниками.

Об этом сообщили журналисты "Сегодня".

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Что известно

На седьмой день, после того как в дом Бориса Романченко попала российская ракета, родственникам удалось организовать похороны харьковчанина, несмотря на то, что бомбардировка города продолжается.

Сын погибшего Игорь Романченко рассказал, что в квартире его 96-летнего отца действительно ничего не осталось. Но у них сохранились фотографии и на самом деле ничего не забыто.

"Ничего. Есть фотографии, ничего не забыто. После того, как там все сгорело и ничего не осталось. Даже я не увидел череп. Без черепа, без головы (хороним – Ред.)", – рассказал мужчина.

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Судьба бывшего узника

Семья хотела вывезти дедушку, как только российская армия вторглась в Украину. Но Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, не согласился.

Борис Романченко умер в своей квартире на Салтовке, когда снаряд оккупантов попал прямо в его дом. Из-за постоянных обстрелов вывезти тело сразу не смогли.

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Осада Харькова