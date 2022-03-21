В Харькове оккупанты разрушили почти тысячу зданий

Оккупанты обстреливают Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Несмотря на постоянных обстрелы со стороны войск РФ, власти рассматривают варианты восстановления города после войны.

"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним", – сказал мэр.

Оккупанты убили почти 500 жителей Харьковской области

Всего за время войны в Харьковской области жертвами обстрелов со стороны РФ стали 450 человек. С вечера 19 марта и всю ночь оккупанты обстреливали пригород Харькова, только в одном районе погибли пять мирных жителей.

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По официальным данным, погибших 266, в том числе 14 детей. Однако реальное количество жертв уже приближается к полутысяче, пишет правозащитная организация Human Rights Watch.