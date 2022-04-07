В Харькове оккупанты обстреляли жилые районы, есть погибшие

В городе продолжаются серьезные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ обстреляли в четверг мирное население Харькова и района, есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе – 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты по одному из районов города", – написал он.

По его словам, изюмское направление остается критическим. Он добавил, что Россия будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую ВСУ уничтожают каждый день.

Также в четверг в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.

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Кроме того, глава ХОГА еще раз подчеркнул, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет, продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково.

Российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области, шестеро украинцев погибли

4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, удары наносились из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.

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