В глубоком тылу оккупантов взорвали мост, по которому захватчики гнали технику на фронт

В Запорожской области ВСУ взорвали мост / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области наши военные взорвали железнодорожный мост между оккупированными Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

"Взрыв раздался в оккупированном селе Любимовка. Этой веткой рашисты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Любимовка находится в 25 км от Мелитополя.

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Обстановка в Мелитополе

Этой ночью ВСУ разнесли военную базу оккупантов в Мелитополе. Наши военные ликвидировали одну из четырех военных баз армии России в Мелитополе – нанесли более 30 ударов точно по российской военной базе. В городе были слышны взрывы. Сообщалось также о "массированном ударе" по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты.

3 июля военные РФ перекрыли выезд из временно захваченного Мелитополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров писал: все чаще поступают сообщения о том, что оккупанты похищают людей.

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Сайт "Сегодня" передавал, что российские оккупанты в Мелитополе создают ажиотаж у бывшего админцентра, на базе которого открыли "миграционную службу РФ", пытаясь раздать паспорта России.