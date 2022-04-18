Главная Война Вторжение в Украину

В Геническе российские оккупанты вернули памятник Ленину (фото)

Валентина Шаповал
18 апреля, 15:49
Монумент советского деятеля установили возле здания бывшей райгосадминистрации

В Геническе появился памятник Ленину / Коллаж "Сегодня"

В ГеническеХерсонской области российские оккупанты установили памятник Ленину, который несколько лет назад украинцы снесли.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, пишет ТРУХА.

Реклама

Оккупанты установили памятник Ленину в Геническе. Фото: ТРУХА

На фото видно, что возле здания бывшей райгосадминистрации уже установили монумент советского деятеля.

Оккупанты установили памятник Ленину в Геническе. Фото: ТРУХА

Реклама

Оккупанты установили памятник Ленину в Геническе. Фото: ТРУХА

Оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями

Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Ранее мы писали: