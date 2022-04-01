В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских и 22 ранили – пострадали дети

Российские оккупанты убивают мирных жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 31 марта, в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли пять человек. Кроме того, 22 человека получили ранение, среди них – четыре ребенка.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Реклама

Какая ситуация в Донецкой области?

31 марта в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Константиновке. Ранения получили 22 человека, в том числе – 4 ребенка.

Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

По словам Кириленко, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Реклама

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Реклама

"В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате чего – двое раненых", – говорится в сообщении.