В Донецке прогремели мощные взрывы, черный дым до небес (видео)

Пожар в Донецке / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Донецке зафиксированы прилеты снарядов и пожар. В результате обстрела в городе начался сильный пожар в Азотном микрорайоне города. Фото и видео взрывов опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.

О пострадавших пока не сообщается. Известно о 17 "прилетах".

Реклама

Реклама

Напомним, российские оккупанты 5 июля обстреляли город Славянск Донецкой области, в Сеть попали фото и видео.

Реклама

Под обстрел попал рынок в Славянске. Российские войска обстреляли сразу несколько районов. Это привело к многочисленным пожарам, по меньшей мере один человек погиб.