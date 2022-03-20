В Херсоне прогнали технику, а в Энергодаре отбили задержанных. Как украинцы голыми руками гонят РФ из своих городов

Украинцы протестуют против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре 20 марта украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требуют от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

Видео с акций протеста публикуют в соцсетях.

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Херсон

Сотни жителей областного центра вышли на улицы протестовать против российских захватчиков. Оккупанты не смогли противостоять херсонцам, толпа людей оттеснила технику РФ. На кадрах видно, как митингующие идут по улице прямо на грузовики оккупантов, а те сдают назад.

Бердянск

Жители Бердянска 20 марта организовали очередной митинг против российских военных. Однако оккупанты применили силу против безоружных людей. На записи видно, как одного мужчину военные повалили на землю, вокруг находятся протестующие. Слышно, как громко кричит женщина, судя по ее голосу, оккупанты пытались и ее задержать.

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Telegram-канал "Бердянск новости" пишет, что военные РФ открыли огонь, было несколько выстрелов. Оккупанты задержали около 10 человек.

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Каховка

Сотни украинцев собрались в Каховке Херсонской области. Люди включали украинские песни и скандировали "Одна, єдина, соборна Україна", "Слава Україні!", "Україна – понад усе!". Многие митингующие несли украинские флаги.

Энергодар

Жители Энергодара собрались на митинг с требованием к оккупантам – освободить заместителя мэра Ивана Самойдюка, которого захватили враги. Собрались сотни людей с украинскими флагами, они скандировали "Слава Україні!".

Однако требования людей оккупанты проигнорировали. После мирного митинга они попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена. В ответ военные начали стрелять в воздух и отступили.

Похищение заммэра Энергодара

Российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Пока неизвестно, в каком он состоянии и где находится.

"На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" – написал мэр города.

Кроме того, оккупанты начали физическое и психологическое давление на активных жителей Энергодара.

"Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят для себя угрозу. Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", – добавил мэр.