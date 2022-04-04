В Черновцах 11-летний переселенец из Донбасса пошел работать, чтобы помогать ВСУ (видео)

11-летний Максим из Покровска нашел работу, чтобы помогать украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновцах 11-летний переселенец с Донбасса нашел работу, часть средств обещает перечислять на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области в Facebook

Реклама

Парень расклеил объявления возле подъездов черновицких многоэтажек:

"Меня зовут Максим. Мне 11 лет. Я переселенец из города Покровск. Сейчас живу в Черновцах. Мне хочется помочь своей семье и стране. Я ищу работу".

В частности, Максим предлагает местным жителям ходить за водой, выносить мусор, а также выгуливать домашних животных.

Реклама

Парень пообещал часть заработанных средств перечислять на нужды ВСУ.

Мать парня рассказала, что объявления пользуются большой популярностью:

"Он написал объявление, я его немного подредактировала, распечатала, и однажды вечером мы с ним пошли и расклеили. Вчера со второй половины дня мы телефон из рук не выпускали. Столько звонков – разговариваем с одними, а нам уже трое звонят по телефону... Когда он принес первые деньги, мы с ним начали размышлять, как мы распределим, чтобы и для семьи, и для нужд нашей страны. Но потом я ему говорю – давай мы, наверное, все пустим на нужды нашего государства".

В свою очередь полицейские Черновицкой области обязались позаботиться о безопасности юного героя и его семьи.

Реклама

Что поможет ребенку пережить стресс во время войны

Доктор Евгений Комаровский дал советы, как в сегодняшних реалиях сохранить психику детей, которые видят ужасы войны и прекрасно понимают, что происходит в нашей стране.

По словам Комаровского, детская психика намного более устойчива к эмоциональным стрессам, чем психика взрослых.

"Главное – не пытайтесь лечить детей при помощи каких-то успокаивающих средств. Это не работает и многократно увеличивает риск травматизма", – сказал Комаровский.

Кандидат медицинских наук объяснил, что дети принимают решение о наличии опасности, наблюдая за поведением взрослых. Это инстинкт всех млекопитающих. Именно поэтому, как будет протекать посттравматический период стресса у ребенка, на 99% зависит от поведения взрослых.