Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение

В Черниговской области военные уничтожили колонну оккупантов (фото)

Мария Дмитренко
4 апреля, 12:45
Российские военные продолжают нести потери

Уничтоженная техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную отступающую колонну врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

Реклама

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", – говорится в сообщении.

Потери врага за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

Реклама
  • личного состава – около 18 000;
  • танков – 644;
  • боевых бронированных машин – 1830;
  • артиллерийских систем – 325;
  • РСЗО – 105;
  • средства ПВО – 54;
  • самолетов – 143;
  • вертолетов – 134;
  • автомобильной техники – 1249;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • Специальная техника – 24;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы сообщали, что "Азов" за сутки уничтожил в Мариуполе 2 танка и 4 бронемашины оккупантов.

Также напомним, во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине.