В центре Николаева уберут все борды и МАФы. Ким объяснил, как их использует армия

Ким заявил, что МАФы и билборды пойдут на нужды армии / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве власти начали борьбу с мародерами и любителями нагреть руки на войне. Также в центре города хотят срезать борды и убрать все МАФы. Они пойдут на нужны украинской армии.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Он уточнил, что в городе будут следить за работой военных и правоохранительных органов, отдельное внимание обратят на предупреждение мародерства.
"Налаживаются поставки продовольствия, едет бизнес. Предоставляются кредиты для аграрного сектора, для посевной под государственные гарантии. Также имеем ресурс для оплаты всего необходимого для критической инфраструктуры. И наводим чистоту в городе – убираем борды и будки. Все пойдет на нужды армии", - написал Ким.
Борды пустят на противотанковые ежи, а в "будках" будут греться наши защитники.
Ситуация в Украине 17 марта
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.
- В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.