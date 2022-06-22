В Бердянске три дня оккупанты устраивают мощные взрывы: стало известно зачем

После одного из взрывов высоко в небо поднялся густой дым. Фото: коллаж "Сегодня"

Третий день подряд в морпорту Бердянска Запорожской области раздаются мощные взрывы. Только за 20 июня местные насчитали 14, а вчера, 21 июня, прогремело не менее 12 взрывов.

"Задолбали эти взрывы! Одна надежда, связанная с их примитивной техникой безопасности, – они там каждый раз сами понемногу подрываются", — пишет Telegram-канал Бердянск в оккупации.

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Жители говорят, что из-за утопленного корабля оккупанты потеряли выход в море для транспортных судов и не могут полноценно вывезти украденное зерно морем. Кроме того, именно морским путем оккупанты собираются отходить из Бердянска с награбленным имуществом при наступлении ВСУ, поэтому свободная и чистая от боеприпасов акватория порта им просто жизненно нужна.

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Ранее оккупационные власти Бердянска заявляли, что взрывы в порту в начале июня были связаны с разминированием.

Сайт "Сегодня" также писал, что Оперативное командование "Юг" подтвердило нанесение ударов по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море.