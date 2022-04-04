В Беларуси заметили колонну военной техники РФ с отметками V – ехала в сторону Москвы (видео)

В колоне было более ста машин / Фото: Коллаж: Сегодня

Замечено передвижение по Беларуси большой колонны российской техники, которая направлялась в РФ. Об этом написал в Twitter журналист Антон Мотолько и опубликовал фото и видео.

"Колонна из 100 единиц военной техники с отметками V была замечена вблизи Борисова, двигалась по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва). В сторону РФ направлялись "Уралы" и КамАЗы, УАЗы "Патриоты", "Кунги", бензовозы и автобусы ПАЗ", – сообщил он.

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Раньше военную технику перевозили по железной дороге, а теперь она двигается в Россию своим ходом.

Кроме того, транспорт РФ был замечен под Оршей. Вблизи деревни Обухово (Оршанский район Витебской области) замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

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Оккупанты награбленное продают в Беларуси

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Оккупанты на почте интересовались, есть ли возможность отправлять международные посылки.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают. Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

39-й день войны в Украине

Под контролем Вооруженных сил Украины находится государственная граница Украины в Сумской области.

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".

4 апреля войска РФ нанесли по Николаеву ракетные удары.

Также стало известно, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где было около 150 мирных жителей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок. Также пострадали 264 ребенка, однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно.

В Одесской военной администрации сообщили о ракетной атаке на один из объектов.