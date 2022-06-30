В Беларуси начали скрытую мобилизацию

Лукашенко, похоже, сломался под натиском террориста Путина / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, готовится к своей войне. Из Минска приходят сообщения, которые могут свидетельствовать о начале скрытой мобилизации на эту войну.

Об этом сообщает белорусское агентство "Зеркало".

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"Все хорошо"

По данным издания, в Гомельской области военнообязанных мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы. Официальная версия – с 22 июня в области объявили мобилизационные учения.

"У нас идут мобилизационные учения. Об этом говорилось неоднократно военным комиссаром области. Он давал интервью по мобилизационным учениям. Это было по новостям, по гомельским новостям, в СТВ по новостям. В интернете говорилось и писалось много. Это просто плановые учения, — рассказали журналистам в военкомате Гомельского района. — Никто никого ни на какую войну не забирает. Можете не волноваться. Просто приезжают военнообязанные. Каждый мужчина до 50 лет стоит на воинском учете. Они приезжают на пункт предварительного сбора военнообязанных (ППСВ), сверяют учетные данные и все — их отпускают домой. Зайдите в интернет, все вы прочитаете, там все ясно написано. Или интервью военного комиссара Гомельской области забейте в гугл. Он ясно и доступно говорит: по всей Гомельской области. Не по Беларуси, только Гомельская область. Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы мирная страна".

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