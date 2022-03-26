В Балаклеи оккупанты похитили мэра и чиновников горсовета

У оккупантов в плену находятся несколько представителей власти Балаклеи / коллаж "Сегодня"

В Харьковской области российские войска похищают представителей власти. Все для того, чтобы оказать давление на украинское население.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сегодня, 26 марта, в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Также есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой. С ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.

До сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

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"Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители общин давно показали, что Харьковская область – это Украина!", – говорится в сообщении.

Олег Синегубов сотрудничает с Офисом Президента и Вице-премьер-министром Ириной Верещук по освобождению пленных.

Похищения в Запорожской области

11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра стало известно со слов очевидцев. Оккупанты пытали Ивана Федорова, однако 16 марта мэра освободили во время спецоперации.