Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. История погибшего бойца "Азова", Героя Украины

Лейтенант Виталий Грицаенко спас жизни многим побратимам / Коллаж "Сегодня"

Во время защиты Мариуполя, который второй месяц находится в блокаде, погиб заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по ​​боевой и специальной подготовке старший лейтенант Виталий Грицаенко, позывной "Гоголь". Виталий совершил ряд подвигов, за что получил звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.

Об этом сообщает портал ArmyInform.

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Подвиги Героя Украины

Житель Полтавы Виталий пошел воевать добровольце в первые годы тогда еще необъявленной российско-украинской войны.

На четвертый день широкомасштабной войны 27 февраля он в составе группы военнослужащих ОЗСП НГУ "Азов" в течении двух суток прикрывали отход побратимов от береговой линии и одновременно отражал высадку морского десанта противника. Они отбили четыре попытки высадки морского десанта армии России и нанесли десантникам серьезные потери. В частности, старший лейтенант Грицаенко лично уничтожил 9 захватчиков.

1 марта подразделение под командованием Виталия Грицаенко предотвратило очередную попытку прорыва обороны Мариуполя со стороны села Калиново Луганской области, куда выдвинулось 9 танков оккупантов и около роты живой силы врага. Во время боя "Гоголь" уничтожил вражеский танк из РПГ-22, а из стрелкового оружия – около двух десятков российских пехотинцев. В результате боя три вражеских танка были уничтожены.

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Обойти украинских защитников также не удалось – "Гоголь" заранее установил противотанковые мины, так что еще три российских танка были уничтожены.

Три БТР за 10 минут

15 марта Виталий Грицаенко снова получил задачу блокировать передвижение сил врага. Застав оккупантов врасплох, в течение первых 10 минут украинские воины уничтожили три БТР-8, четыре бронемашины "Тигр", одну бронемашину "Рысь" и три десятка российских солдат. В течение двух часов до прибытия подкрепления держали свои позиции, а после точной работы артиллерии смело перешли в контрнаступление и заставили противника бежать.

В том бою Грицаенко лично уничтожил 2 ББМ "Тигр" и до отделения живой силы, а после контрнаступления взял в плен российского офицера.

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Последний бой

В ночь с 18 на 19 марта группа бойцов "Азова" вместе с Грицаенко совершила рейд в тыл противника. В результате был обнаружен и уничтожен вражеский командный пункт, взорван один тыловой состав и один склад с боеприпасами. Наши воины уничтожили танк, 2 БТР и взвод живой силы врага, преимущественно офицеров. К сожалению, ценой этой блестящей операции стала жизнь отважного защитника Украины.

Оборона Мариуполя