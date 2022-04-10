Уничтожено более 25 тысяч оккупантов – Аваков раскрыл тайную статистику Минобороны РФ

Аваков заявил о 25 тыс. погибших российских оккупантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Россия потеряла более 25 тыс. человек личного состава в войне против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на собственный источник из РФ.

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Аваков опубликовал выдержку из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 8 апреля, согласно которое потери живой силы личного состава составили:

вооруженные силы РФ – 18 995 человек;

частные военные кампании – 6013 человек.

"Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 25 008 человек", – процитировал украинский экс-министр.

"Наш Генштаб продолжает считать гораздо осторожнее – на утро 10 апреля показывая потери агрессора в 19 300 чел. Но, наши инсайдеры из РоZZии дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков. ЗСУ по-прежнему придерживаются принципа "Считать осторожно, а бить – точно"! Слава ВСУ!" – написал Аваков.

Ранее мы сообщали, что с начала вторжения РФ потеряла 19 300 солдат и более 700 танков.

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Также напомним, российские войска стремительно теряют свою авиацию, которая считается одним из главных факторов на поле боя.