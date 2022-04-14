Уничтожение крейсера "Москва": будет ли Россия мстить и что есть в арсенале Украины

Зная о наличии у ВСУ серьезного оружия, армия России будет действовать осторожнее. Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Сайт "Сегодня" выяснил, что из себя представляют ракеты "Нептун", подбившие крупнейший военный корабль оккупантов, будет ли Россия мстить за уничтожение "Москвы" и какое еще оружие приготовила Украина для войны с захватчиками.

"Москва" ушла на дно

В среду, 13 апреля, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и ставший интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины. Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в результате атаки на борту начался пожар и судно пошло ко дну.

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"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвел отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? Она утонула", – написал Арестович на своей странице в Facebook.

Что заявили в России

В Минобороны РФ поначалу не сказали ни слова об атаке ВСУ, заявив, что на крейсере произошел пожар.

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"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", – сообщило ведомство изданию РИА Новости.

Позже появилась и реакция Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", который подбили украинскими ракетами, но как хозяин Кремля отреагировал на эту новость рассказывать отказался.

"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", — сказал Песков.

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Крейсер получил очень серьезные повреждения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Что известно о крейсере "Москва"

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер. Являлся одним из самых крупных единиц российского флота, так называемым кораблем первого класса и "убийцей авианосцев". Он был построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Длина корабля составляет 186 м, а основным вооружением являются противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан". Был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую поддержку корабельных противолодочных групп, противовоздушную оборону и огневую поддержку десанта. Играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии. В феврале 2022 года участвовал в захвате Россией острова Змеиный.

Крейсер "Москва" участвовал в захвате Россией острова Змеиный / Фото: Wikipedia

Что известно о ракетах "Нептун", уничтоживших "Москву"

ПКР "Нептун" – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Ракета "Нептун" была разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Ракета может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Дальность полета – 280 км. Вес ракеты – 870 кг, масса боевой части – 150 кг. Производство ракеты "Нептун" началось после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. В августе 2020 ракета "Нептун" была принята Украиной на вооружение.

ПРК "Нептун". Фото: ru.krymr.com

Может ли Россия отомстить за уничтожение крейсера

Спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук считает, что Вооруженные силы РФ могут попытаться отомстить за уничтоженный крейсер "Москва" и нанести ракетные удары по территории Одессы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Черное море не гостеприимно для россиян. Понимаем, что враг будет готовить все, чтобы ответить за "Москву". Мы готовы ко всему, потому что силы обороны контролируют процесс. Одесский оборонный район является живым армейским организмом, отслеживающим все возможные риски. Конечно, остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов по нашему городу и региону", – сказал Братчук.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко также считает, что Россия может увеличить количество обстрелов территории Украины.

"Россия била, бьет и будет бить. Это война. Под угрозой ракетных обстрелов не только Одесса, но и другие города Украины. В частности, Минобороны РФ уже пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений" в столице. Опасность угрожает Офису президента, Кабмину, Генштабу и Минобороны", – говорит "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "Россия била, бьет и будет бить. Это война" / Фото: Facebook

Военный эксперт Якуб Войнаровский отмечает, что Россия действительно хочет отомстить Украине за крейсер "Москва", но реализовать свое желание армии РФ будет сложно.

"Украина продемонстрировала, что имеет в своем арсенале не только оборонительное оружие, но и наступательное, способное поражать цели на расстоянии более 200 км. Таким образом мы ограничиваем возможности врага. У нас также есть данные иностранных разведок о передвижении сил противника. То есть мы знаем, когда корабли выходят в море, где они находятся и можем нанести удар. Как бы Россия не хотела усилить атаки, но теперь она будет вести себя осторожнее, чтобы уберечь свои оставшиеся судна. Корабли будут вынуждены маскироваться, маневрировать, из-за чего у них будет сбиваться прицельность огня", – говорит "Сегодня" эксперт.

Войнаровский также отмечает, что уничтожение крейсера "Москва" – это ликвидация возможности одновременного выстрела по Украине большим количеством крылатых ракет (на борту "Москвы" было 16 ракет – Ред.).

"Россия может задействовать подводные лодки, но они несут по 8 ракет. И они также могут быть уничтожены украинскими войсками. Зная о наличии у ВСУ серьезного оружия, армия России будет действовать осторожнее. Не только в море, но и на суше", – подытожил эксперт.

Чем еще вооружена Украина

По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года:

2800 танков разных типов и еще 1132 на хранении;

1212 боевых машин пехоты;

547 боевых разведывательных машин (БРДМ-2, БРМ-1К);

640 бронетранспортера и бронеавтомобиля;

607 самоходных артиллерийских установок;

515 буксируемых полевых орудий и гаубиц;

354 реактивных систем залпового огня;

340 минометов калибром 120 мм;

90 тактических ракетных комплексов "Точка-У";

35 ударных вертолетов Ми-24 и 23 многоцелевых вертолета Ми-8;

более 81 зенитных ракетных комплексов разных типов.

Большая часть из данного вооружения перешла Украине от Вооруженных сил СССР, но в то же время существенный процент составляют модели оружия и техники украинского производства.

ТОП-5 видов оружия украинского производства

РСЗО "Верба"

Боевые действия на Донбассе показали, что украинской армии необходима более современная артиллерия, которая превосходила бы возможности реактивные системы залпового огня "Град". В 2015 году Харьковское КБ имени А. Морозова представило новое РСЗО "Верба".122-миллиметровая система залпового огня отличается автоматизацией боевого использования, современными навигационными системами, и сменой шасси на "КрАЗ".

В старых системах пусковая установка заряжалась ручным способом, "Верба" же имеет для этого специальную заряжающую машину. За счет такой системы перезарядка происходит в 7 раз быстрее. Зарядка вручную занимает больше часа – при этом устанавливаются 40 ракет, каждая из которых весит 60 килограмм.

После "стыка" пусковой установки и заряжающей машины длительность процесса составляет около 10 минут. В то же время, в сравнении с "Градом", новые навигационные системы обеспечивают возможность открытия огня по цели на незнакомой местности в 4 раза быстрее. Масса системы "Верба" достигает почти 20 тонн и она способна развивать скорость до 85 км/ч.

РСЗО "Верба" стреляет в 4 раза быстрее "Града" / Фото: Укроборонпром

ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс был разработан Киевским конструкторским бюро "Луч" в 2005 году. ПТРК предназначен для поражения танков и других бронированных целей, а также может может поражать зависшие вертолеты. Комплекс оснащен тепловизором и полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу.

Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции. Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии. Дальность стрельбы: 100-5000 м. Дальность обнаружения цели типа "танк" – до 6500 м. Бронепробиваемость: не менее 800 мм гомогенной стали.

ПРК "Стугна-П". Дальность обнаружения цели типа "танк" – до 6500 м. Бронепробиваемость: не менее 800 мм / Фото: Укроборонпром

Боевой модуль "Тайпан"

"Тайпан" представили на выставке в 2016 году. Его главной особенностью является то, что он оснащен особой безлюфтовой системой, которая обеспечивает точное наведение на цель при любой скорости оборотов модуля. Также у БМ "Тайпан" есть скорострельная двуствольная пушка калибра 23 мм, эффективная дальность стрельбы которой достигает 1,8 км. Его минимальный вес составляет 350 кг.

Боевой модуль может работать на различных мобильных платформах или блокпостах. Также его можно использовать как автономную огневую точку без подачи электроэнергии, в таком режиме модуль сможет работать около трех часов. Благодаря современной электронике "Тайпан" осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, удерживает вооружение в заданном положении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, также модуль осуществляет автоматическое сопровождение цели.

На БМ установлена система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели.

Боевой модуль "Тайпан". Дальность стрельбы достигает 1,8 км. Фото: zbroya.info

Беспилотник "Spectator"

БПЛА "Spectator" – первый украинский разведывательный летательный аппарат, который поступил на вооружение армии. Был разработан в начале 2014 года. Беспилотник может развивать скорость от 40 до 120 км/ч. Продолжительность полета около двух часов, а максимальная высота полета БПЛА составляет 2 км. Максимальный взлетный вес – 5,5 кг, масса целевой нагрузки – 1,5 кг. Режим управления может быть автоматическим, полуавтоматическим и ручным.

А радиус действия БПЛА в границах 30-50 км. Его главными преимуществами называют небольшие размеры, из-за которых "Spectator" легко транспортировать, минимальное время подготовки к запуску (около двух минут – Ред.), а также низкий уровень шума и видимости.

Вертолет Ми-24ПУ1

Ми-24ПУ1 (Мі-24ПУ1) – украинский вариант модернизации советского ударного вертолета Ми-24П. Разработан совместно с французской компанией SAGEM D.S. На вертолет установлены два двигателя производства ОАО "Мотор Сич". Первый модернизированный боевой вертолет Ми-24ПУ1 был принят на вооружение украинской армии в мае 2012 года. 26 октября 2021 года Конотопский авиаремонтный завод передал в ВСУ три Ми-24ПУ1. Экипаж вертолета составляет три человека, взлетный вес – 12 000 кг, скорость – до 320 км/ч.

В вертолете установлен модернизированный авиационный стрелковый прицел с лазерной системой наведения, спутниковая навигационная система, изменена система освещения кабины с целью обеспечить возможность пилотирования в очках ночного видения и 130-мм противотанковые управляемые ракеты "Барьер-В".

Ми-24ПУ1 – украинский вариант модернизации советского ударного вертолета Ми-24П. Фото: udachnyj-enot.com.ua

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты больше не пришвартовывают российские военные корабли во временно оккупированные украинские порты. В РФ опасаются, что их постигнет судьба судна "Саратов", который уничтожили наши защитники.

24 марта в Бердянском порту Запорожской области были слышны сильные взрывы. ЗСУ уничтожили десантный корабль оккупантов "Саратов" и резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Кроме уничтоженного "Саратова", были повреждены еще несколько российских военных судов.