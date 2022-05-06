Украинское сопротивление на "Азовстали" срывает планы РФ на юге Донбасса – британская разведка

Армия РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"

Российские военные в Мариуполе второй день продолжают наземный штурм завода "Азовсталь". Вероятно, это связано с предстоящими празднованиями 9 мая, а также желанием президента РФ добиться символического успеха в Украине. Однако пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", армия врага будет продолжать нести потери.

Об этом сообщает британская разведка.

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"Российские силы в Мариуполе второй день продолжают наземный штурм сталелитейного завода "Азовсталь", несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его. Новые усилия России по захвату "Азовстали" и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине", - говорится в сообщении.

Пока украинское сопротивление продолжается в "Азовстали", российские потери будут наращиваться и срывать оперативные планы врага на юге Донбасса, утверждает разведка.

Враг возобновил штурмовые действия для захвата "Азовстали"

В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территорию завода.

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На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

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