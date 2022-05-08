Украинское сафари на Змеином! ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом (видео)

Украинские защитники уничтожили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские воины в очередной раз уничтожили технику российских оккупантов на острове Змеиный. Момент зафиксировали и опубликовали в Сети. Теперь у РФ минус один вертолет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожили вертолет оккупантов вместе с десантом на острове Змеиный.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и из воздуха. Вперед к победе", – написали под роликом.

ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков, 28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 25 500 (+400) человек;

танков ‒ 1130 (+8) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;

РСЗО – 179 (+7) ед.;

средств ПВО – 86 (+2) ед.;

самолетов – 199 (+0) ед.;

вертолетов – 156 (+1) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;

корабли/катера – 12 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);

специальная техника – ​​39 (+1);

крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

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