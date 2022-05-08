Украинское сафари на Змеином! ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом (видео)

Украинские защитники уничтожили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские воины в очередной раз уничтожили технику российских оккупантов на острове Змеиный. Момент зафиксировали и опубликовали в Сети. Теперь у РФ минус один вертолет.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожили вертолет оккупантов вместе с десантом на острове Змеиный.
"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и из воздуха. Вперед к победе", – написали под роликом.
ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков, 28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 25 500 (+400) человек;
- танков ‒ 1130 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
- артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
- РСЗО – 179 (+7) ед.;
- средств ПВО – 86 (+2) ед.;
- самолетов – 199 (+0) ед.;
- вертолетов – 156 (+1) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
- корабли/катера – 12 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
- специальная техника – 39 (+1);
- крылатые ракеты – 92 (+2).
Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.