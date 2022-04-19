Украинский "Моссад" уже работает! Геращенко раскрыл план о наказании для предателей Украины

Геращенко о том, что будут делать с предателями / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине функционирует служба, которая осуществляет "чистки" оккупантов и диверсантов. Действует она на временно оккупированных территориях и представляет собой подобия израильского "Моссада".

Об этом советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал Наталье Влащенко специально для Youtube-канала "Украина 24".

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"Уже создана служба, которая работает на оккупированных территориях. Когда вы слышите, что кто-то в ОРДЛО внезапно умер, это и есть работа наших спецслужб, которые уничтожают оккупантов и предателей. Наш украинский "Моссад" – уже в действии", – сказал Геращенко.

Он уточнил, что не готов называть фамилии людей, которые курируют деятельность организации, поскольку работает она в полной мере анонимно.

"Как в Израиле, это полностью децентрализовано, чтобы нельзя было закрыть эту организацию. Людей, которые готовы убивать оккупантов, в том числе, понимая, что сами они могут погибнуть очень тяжелой смертью, у нас больше, чем много. Их лишь нужно правильно организовать", – добавил советник главы МВД.

По мнению Геращенко, предатели должны понимать, что их ждет.

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"Предатели должны понимать, что жить они не будут", – отметил Антон Геращенко.

Он напомнил, что предателями являются мэры Балаклеи, Купянска. По его данным, они покинули территорию Украины, поскольку поняли, что жить здесь они больше не смогут.

"Это предупреждение для других", – заключил Геращенко.

Он добавил, что президент Зеленский также лишил званий помощника главы СБУ в Херсонской области (полковника Игоря Садохина, задержан – прим. ред.) и генерала Андрея Наумова (скандальный экс-глава Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал, бежал за границу – прим. ред.). Против них открыты криминальные дела за госизмену.

"Генерал Наумов за день до начала войны покинул территорию Украины. Вот такие у нас генералы СБУ были некоторые. Хотя такие подонки есть в разных службах, в том числе, в полиции. Но всех найдут. Украина не может позволить себе прощать предателей", – убежден Геращенко.

Диверсанты и предатели

После начала вторжения России в Украину во многих городах страны "всплыли" диверсанты, которые заранее были засланы Россией. Их стали массово отлавливать или ликвидировать. Так, например, во Львовской области задержали диверсанта – агитировал за "русский мир" прямо в поезде.

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Также в столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой. Один из задержанных передавал информацию врагу.

Под Ахтыркой группа диверсантов на БТР расстреляла гражданских людей в машине, а потом угнали автомобиль.

Городской глава Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, получил подозрение о госизмене.

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