Украинский беспилотник нашел огромное "кладбище" брошенных российских танков (фото)

У границы Украины нашли кладбище российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская разведка с помощью беспилотника обнаружила массовое скопление поврежденной военной техники РФ в селе, расположенном в 25 километрах от границы с Украиной.
Об этом пишет The Sun.
Российскую разбитую технику обнаружили в селе Головчино Белгородской области.
Туда оккупанты притянули 57 единиц разной военной техники, среди которой:
- не менее 17 танков (это были Т-72 и более современные Т-90),
- минимум 7 самоходных артиллерийских установок (САУ), включая мобильные гаубицы МСТА,
- меньшие пушки 2С3 "Акация",
- механизированные мосты,
- боевые бронированные машины,
- две эвакуационные машины для танков.
"Кладбище" российских танков. Фото: The Sun
Как нашли свалку техники
Украинские разведчики ежедневно запускают в воздушное пространство России дрон "Лелека" для того, чтобы отслеживать вражескую артиллерию, из которой обстреливают Украину.
Однако, обнаружив технику РФ, украинские военные пришли к выводу, что сначала ее туда перебросили для ремонта, а потом просто оставили.
"Вся российская техника, которая приедет на Украину, окажется в таком месте. Это танковое кладбище", – заявил командир бригады разведчиков.
В британском аналитическом центре RUSI считают, что хаотическое расположение транспортных средств показывает, что их доставили туда в спешке.