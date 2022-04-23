Украинский беспилотник нашел огромное "кладбище" брошенных российских танков (фото)

У границы Украины нашли кладбище российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка с помощью беспилотника обнаружила массовое скопление поврежденной военной техники РФ в селе, расположенном в 25 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет The Sun.

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Российскую разбитую технику обнаружили в селе Головчино Белгородской области.

Туда оккупанты притянули 57 единиц разной военной техники, среди которой:

не менее 17 танков (это были Т-72 и более современные Т-90),

минимум 7 самоходных артиллерийских установок (САУ), включая мобильные гаубицы МСТА,

меньшие пушки 2С3 "Акация",

механизированные мосты,

боевые бронированные машины,

две эвакуационные машины для танков.

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"Кладбище" российских танков. Фото: The Sun

Как нашли свалку техники

Украинские разведчики ежедневно запускают в воздушное пространство России дрон "Лелека" для того, чтобы отслеживать вражескую артиллерию, из которой обстреливают Украину.

Однако, обнаружив технику РФ, украинские военные пришли к выводу, что сначала ее туда перебросили для ремонта, а потом просто оставили.

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"Вся российская техника, которая приедет на Украину, окажется в таком месте. Это танковое кладбище", – заявил командир бригады разведчиков.

В британском аналитическом центре RUSI считают, что хаотическое расположение транспортных средств показывает, что их доставили туда в спешке.

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