Украинская разведка объяснила, зачем России Херсон

Буданова объяснил зачем России нужен Херсон / Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию или так называемый Небесный город.

Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью НВ.

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У российского руководства есть две идеи, которые связанные с Херсоном.

"Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", - говорит Буданова.

Также РФ планирует создать так называемый Небесный город.

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"Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место быть, это так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция", – добавил Буданов.

Перебои с интернетом и мобильной связью в Херсонской области

Жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

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