Украинская армия пойдет в контрнаступление в июне – прогноз Арестовича

Арестович рассказал, когда украинская армия перейдет в наступление / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление к концу июня, когда Запад обеспечит их новейшим оружием.

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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"По новым срокам выходит, что к концу мая – началу июня поступит в "товарных количествах" западное оружие, способное изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Может быть – на двух, может быть – на трех. И мы к середине июня получим боеспособные части, вооруженные этим западным вооружением, готовые переходить в наступление. Вторая половина июня, а скорее июль – это ожесточенные бои, только украинская армия пойдет в наступление", – сказал он.

Советник главы ОПУ отметил, что российская армия будет пытаться создать свою встречную группировку – "либо во встречные бои вступить, либо в оборонительные бои, имея какой-то оперативный резерв в направлении нашего главного удара".

По прогнозу Арестовича, для этого Кремль погонит на войну "срочников, которых начали призывать с 1 апреля, потому что негде брать".

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"И эти ребята, пройдя еле-еле двухмесячное обучение, а то и меньше, на старой ржавой технике или той, которую удастся криво-косо восстановить... Их радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых до невозможности украинских солдат, в глазах которых отражаются Буча и Мариуполь".

Советник главы ОПУ обратился к родителям российских срочников:

"Можете себе представить, что будет с вашими детьми? Подумайте над этим хорошо. Может вам не нужна эта война?"

Какое оружие дадут Украине

На саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад, по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которые сегодня есть у ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.