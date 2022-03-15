Украине необходим союз со страной, где есть ядерное оружие – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украине нужен оборонный союз / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине нужно заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей – кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", – сказал Данилов.

Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору, генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Об этом сообщает издание Die Welt.

"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Антониу Гутерриш, четко назвав Россию агрессором.

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Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".

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