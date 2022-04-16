Украине может не хватить артиллерийских снарядов – США

По данным Штатов, в самые жаркие дни украинские силы делали до тысячи артиллерийских выстрелов / Коллаж "Сегодня"

Американцы в ближайшие дни ожидают возобновление ожесточенных наземных боев украинской армии с российскими подразделениями после непродолжительной передышки, которую Москва взяла для перегруппировки своих войск. Именно поэтому Киеву необходимо в сжатые сроки отправить все то оружие, которое было обещано нашей стране и готовить новые поставки.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя органов власти США.

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Что известно

"В то время как США отправляют Украине восемнадцать 155-мм буксируемых гаубиц и 40 000 артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе, даже это может быть израсходовано в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у сил Украины закончатся боеприпасы", — сообщает телеканал.

По словам чиновника, во время некоторых ожесточенных боев ранее украинские силы произвели до тысячи артиллерийских выстрелов в день.

В США прогнозируют, что вероятная стратегия России состоит в том, чтобы перебросить оружие и войска в восточную Украину с их нынешних позиций чуть севернее, а затем окружить и отрезать находящиеся там силы ВСУ.

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Ранее на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков, чтобы решить, как быстрее вооружить Украину.

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