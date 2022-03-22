Украинцев призвали не эвакуироваться самостоятельно из горячих точек

Эвакуироваться самостоятельно может быть опасно / Коллаж "Сегодня"

Украинцев предупреждают, что самостоятельно эвакуироваться из горячих точек может быть опасно. Все из-за того, что есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Украинские власти ежедневно пытаются организовать гуманитарные коридоры.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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"Не эвакуируйтесь самостоятельно, доверяйте только официальной информации!" – утверждает Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр привела трагический пример, когда в Харьковской области захватчики расстреляли машину, где находились дети.

"К сожалению, они погибли. Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам сложно. Не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", – добавила Ирина Верещук.

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Украинские власти ежедневно пытаются организовать гуманитарные коридоры. Однако они предупреждают, что сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами, верить нельзя.

"В любом случае не верьте сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами, ведущими в Россию или Беларусь. Там людей отфильтровывают. Тех, кто кажется им неблагонадежным, вывозят в неизвестном направлении. Читайте и слушайте только официальные источники информации", – предупредила Ирина Верещук.

Исчезли пять водителей и врач из колонны с гуманитарной помощью

Российские оккупанты в Харьковской области захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.

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По словам Ирины Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом:

Кашкаров Артем – водитель скорой;

Бурда Артем – врач;

Гончаренко Владислав – водитель;

Позинь Павел – водитель;

Корнейко Павел – водитель;

Маслов Александр – водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – добавила Верещук.

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