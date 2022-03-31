Украина получит столько оружия от союзников НАТО, сколько будет необходимо – Столтенберг

Йенс Столтенберг рассказал о поддержке для Украины / Коллаж "Сегодня"

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности.

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Інтерфакс-Україна.

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"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Йенс Столтенберг.

Альянс поддерживает Украину

Генсек НАТО напомнил, что альянс поддерживал Украину и раньше, а после вторжения союзники предоставляют еще больше помощи, поставляя оружие, гуманитарную и финансовую поддержку Украине.

Однако Йенс Столтенберг так и не ответил насчет необходимости сейчас предоставить Украине наступательного вооружения.

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"Союзники по НАТО поддерживают украинские Вооруженные силы. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной чем когда-либо она была ранее. Но, конечно, прежде всего, это храбрость и приверженность украинских солдат – мужчин и женщин в форме, которые были способны выстоять перед российскими силами. Эта храбрость украинских Вооруженных сил впечатлила и вдохновила весь мир", – отметил генсек НАТО.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа — дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", — рассказал президент.

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