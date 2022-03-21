Украина не может выполнить ультиматум России — Зеленский

Зеленский высказался о требованиях РФ к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не сможет выполнить ультиматум российской федерации. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским общественным вещателям, отрывок из которого обнародовало Суспільне.

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте – тогда мы закончим войну" – это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос в том, что люди и власть объединены. Мы все не сможем это сделать. Нельзя ультимативно... Ультиматум Украина не сможет выполнить, вот и все. Мы не сможем просто физически. Мы потеряли людей... Как можно это сделать? То есть надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен", — сказал он.

"Люди не отдают"

По словам Зеленского, люди до последнего не отдают свои города оккупантам.

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"Например, "отдайте нам Харьков", "отдайте нам Мариуполь", "отдайте нам Киев". Ни Харьков, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент – мы не сможем это сделать. Мы даже это видим в оккупированных городах — Мелитополе, Бердянске... Они заходят — люди не отдают (город. —Ред.). Они поднимают флаг — люди снимают. Они убили человека — да, люди спрятались, ночью пришли и сняли флаг. Что, вы хотите всех нас уничтожить? Поэтому я и говорю: мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет", — добавил президент.

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