Украина может победить Россию, несмотря на ее военное преимущество. Что пишут западные СМИ

У ВСУ есть все шансы победить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают жесткую политику Бориса Джонсона, приближение дефолта России и войну на истощение в Украине.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Премьер Великобритании Джонсон занял наиболее жесткую линию в защите Украины

Американская газета The Washington Post пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон занял наиболее жесткую линию в защите интересов Украины. Его правительство пытается создать новую "глобальную" идентичность Британии после Brexit. Энтузиазм Джонсона не остался незамеченным в Украине. Сообщается, что город вблизи Одессы назвал улицу в честь премьер-министра Великобритании. Пекарня в Киеве даже приготовила особую выпечку в его честь – торт с яблоками и корицей, украшенный оборками из безе сверху, в честь постоянно неряшливых волос Джонсона.

Жесткие санкции США и ЕС приближают Россию к дефолту

Информагентство Bloomberg сообщает, что последняя выплата по внешним долгам России не дошла до кредитора. Деньги застряли на решающем звене по пути к иностранным инвесторам, поскольку более жесткие санкции США и Европейского Союза приближают Кремль к дефолту.

Всемирный банк даст Украине $1,49 миллиарда

Международное агентство новостей Reuters информирует, что исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, увеличив общую обещанную поддержку банка до более чем $4 миллиарда. В заявлении Всемирного банка говорится, что последнее финансирование поддерживается гарантиями от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Проект также поддерживается параллельным финансированием из Италии и вкладом нового донорского трастового фонда.

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В Украине началась стадия войны на истощение

Британский журнал The Economist пишет, что война в Украине переходит в стадию войны на истощение. По данным отслеживающей войну компании Rochan Consulting, с середины апреля по конец мая Россия на востоке Украины захватила 450 кв км, а это меньше трети площади Лондона, что вряд ли можно считать успехом. Похоже, ни Россия, ни Украина не смогут совершить решающий прорыв. В то же время каждый надеется перетереть друг друга в войне на истощение.

Украина может победить Россию, несмотря на ее военное преимущество

Издание The Wall Street Journal сообщает, что сдерживающий россиян успех Украины может убедить некоторых настороженных западных лидеров, что Киев имеет шанс победить большие российские силы и в конечном итоге получить лучшую позицию в переговорах с Москвой.

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