Удар ракетой Х-22 под Одессой и массированные обстрелы Лисичанска: главное об атаках РФ за ночь (видео)

Оккупанты обстреляли Одесскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 27 июня враг снова обстрелял Луганскую область. Также Одесская область опять подверглась мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Харьковская область

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

Ночью оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, окрестностям города и Харьковскому району. Возникли несколько пожаров, горели автомобили, хозяйственные постройки, две комнаты цеха производства. Предварительно – 1 пострадавший в Харьковском районе.

Запорожская область

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании захваченных рубежей. Об этом сообщается в Запорожской областной военной администрации.

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За прошедшие сутки враг совершил 45 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Одесская область

Ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.

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Работает ГСЧС, продолжается борьба с огнем. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Сумская область

За минувшие сутки территории области обстреляли из разных видов оружия: артиллерия, ракеты, стрелковое оружие.

Всего около 180 снарядов и мин прилетели по четырем общинам Сумщины. Повреждены хозяйственные постройки гражданского населения, ферма, водонапорная башня.

Один человек погиб, один ранен.

Луганская область

Авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки.

Повреждений в Лисичанске очень много. Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.

Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма и храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.

Погибших и раненых по предварительным данным нет. Информация уточняется.

Донецкая область

Ночью артиллерийские обстрелы окрестностей Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Рай-Александровки.

Ракетные удары по Николаевке и Константиновке.

За сутки – один человек погиб, 8 ранены. Область без газа и частично без воды и электричества.

Николаевская область

27 июня утром – обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Также около 04:30 была обстреляна Широковская община Баштанского района. Разрушен детский сад и жилой дом, а также попадание по детской площадке. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.

Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.