Удар по Хмельницкой области: оккупанты выпустили четыре ракеты (фото)

Оккупанты запустили ракеты по Хмельницкой области/Фото: t.me/truexanewsua, коллаж: "Сегодня"

Российские захватчики во вторник, 5 июля, выпустили вечером по Хмельницкой области четыре ракеты. Одну из них сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Реклама

Подробности

"Сегодня во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три другие ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района", — написал Гамалий в Telegram.

По его словам, целью ударов была водонапорная башня, полностью обеспечивающая громаду водой.

"В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет", — сообщил глава ОВА.

В Черном море Россия сосредоточила 40 крылатых ракет

Россия продолжает нести угрозу Украине из-за своего присутствия в Черном море. Там оккупанты сосредоточили 40 крылатых ракет. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Реклама

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет.

"В то же время усилия вражеской пропаганды направлены на распространение информации, что все базы отдыха, гостиницы и детские оздоровительные комплексы на черноморском побережье заполнены боевиками-нацистами", — говорится в сообщении.

Враг еще раз готовит себе оправдание на случай попадания в социальную инфраструктуру.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.