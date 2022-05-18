Удар по Бахмуту. Список зверств России пополнился новыми именами

Оккупанты ударили по дому в Бахмуте, есть погибшие. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-под завалов разрушенного оккупантами дома в Бахмуте Донецкой области достали тело 2-летнего ребенка. Также погибла 35-летняя женщина. Кроме того, ранены 4 человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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По данным следствия, количество жертв после обстрела оккупантами многоквартирного дома в Бахмуте увеличилось. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

Сейчас общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4.

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Разрушенный дом в Бахмуте. Фото: Донецкая областная прокуратура

Что было ранее?

17 мая в результате авиаудара вооруженных сил России по Бахмуту один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах.

Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.

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Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются.

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