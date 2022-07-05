Удар ракетами по Сумской области и обстрел Днепропетровщины: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

В Николаеве начался пожар после обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 5 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Николаевская область опять подверглась мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Николаевская область

Утром 5 июля россияне нанесли ракетные удары по Николаеву, об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Александр Сенкевич.

"На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу позже", – написал мэр.

Днепропетровская область

Оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты привели к возгоранию, на данный момент спасатели огонь потушили, никто не пострадал.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, никто не пострадал.

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Кроме того, враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село частично без света. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно люди не пострадали.

Сумская область

Ранним утром вторника, 5 июля, две российские ракеты прилетели в город Шостка Сумской области. Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

"Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению убытков", — написал Николай Нога в соцсетях.

Информацию об объекте попадания пока не называют. Местные жители рассказывают, что от мощных ударов вылетели стекла в окрестных домах.

Есть ли пострадавшие и жертвы, не сообщается.

Относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.

Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.