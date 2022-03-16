У Зеленского заявили о переломе в войне с Россией

Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на ряде оперативных направлений. Это может в корне изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, контрнаступление ВСУ кардинально изменяет диспозиции сторон. Кроме того, начинается бегство российских журналистов с пропагандистских телеканалов.
"Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - добавил Подоляк.
Ситуация в Украине 16 марта
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
- В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
- В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
- За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
- Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.