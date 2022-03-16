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У Зеленского заявили о переломе в войне с Россией

Татьяна Очеретяная
16 марта, 10:15
Украинские защитники теперь не только отбивают атаки путинских войск, но и начали наступление – Подоляк рассказал детали

Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на ряде оперативных направлений. Это может в корне изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

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По его словам, контрнаступление ВСУ кардинально изменяет диспозиции сторон. Кроме того, начинается бегство российских журналистов с пропагандистских телеканалов.

"Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - добавил Подоляк.

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Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.