У Зеленского заявили о переломе в войне с Россией

Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на ряде оперативных направлений. Это может в корне изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

Реклама

По его словам, контрнаступление ВСУ кардинально изменяет диспозиции сторон. Кроме того, начинается бегство российских журналистов с пропагандистских телеканалов.

"Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - добавил Подоляк.

Скриншот

Ситуация в Украине 16 марта