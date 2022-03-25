У украинских военных сейчас больше танков, чем вначале войны, потому что они продолжает захватывать их у РФ

Украина использует многие из тех же танков, что и Россия. Коллаж "Сегодня"

У украинской армии сейчас может быть больше танков, чем месяц назад — и все это без создания ни одного совершенно нового танка или вытаскивания какой-то старой машины из хранилища. Тем временем русские захватили по меньшей мере 37 украинских танков — сумма, недостаточная для компенсации примерно 274 танков, которые, как полагают, были потеряны по всем причинам.

Об этом сообщает Forbes.

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"Неравенство в трофейных танках говорит о том, что Россия не подготовилась к войне высокой интенсивности против решительного врага. Но это также говорит о преимуществах, которыми обладает любой защитник перед любым нападающим", – считает Дэвид экс сотрудник Forbes.

Россия должна проецировать силы на Украину на десятки или сотни миль, расширяя плохо защищенные линии снабжения и рискуя тем, что у фронтовых подразделений закончатся боеприпасы и топливо. Многие из тех танков, которые захватили украинцы, просто сидели там, без газа, их экипажи бежали. Украинская армия тем временем пользуется преимуществом "внутренних линий". То есть ее силы сражаются вблизи крупных городов и их баз. Линии снабжения украинцев находятся внутри их собственного оборонительного периметра, а не нанизаны вдоль неохраняемых автомагистралей.

Но помогает то, что Украина использует многие из тех же танков, что и Россия. Основной танк украинской армии, Т-64, больше не используется в российской армии. Но украинцы также эксплуатируют, по крайней мере, две модели, которые русские все еще используют: Т-72 и Т-80.

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Т-80 на самом деле является эволюцией Т-64, который сам по себе является одним из самых сложных танков советской промышленности, когда-либо произведенных. Т-72, напротив, является более простым и дешевым танком, пригодным для массового производства и легкой поддержки в полевых условиях. Недаром Украина обычно относит свои Т-72 к резервным формированиям.

Неуклонная передача Украине путем захвата сотен и сотен танков, боевых машин, артиллерии, систем противовоздушной обороны и грузовиков подчеркивает проблему, с которой сталкивается Россия в достижении любой из своих стратегических целей в Украине.

Кремль реально не может убить свой путь к победе. Не до тех пор, пока Украина, население которой составляет 44 миллиона человек, обладает запасами человеческого капитала, и пока украинцы остаются едиными в защите своей родины.

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