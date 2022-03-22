У США есть "явные доказательства", что РФ намеренно бомбит города и убивает людей в Украине – CNN

Российские военные продолжают обстреливать города Украины / Коллаж "Сегодня"
Об этом сообщает CNN.
Доказательства
Как сообщил CNN чиновник из Минобороны США, у них есть "явные доказательства" того, что россияне намеренно и сознательно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и укрытия. Также есть информация о поведении оккупантов, которое является военным преступлением.
Источник заявил, что США предоставляют четкие доказательства расследованиям о военных преступлениях россиян. Все атаки оккупантов на гражданских были не избирательны, а намеренные и спланированные.
США помогут Украине собрать доказательства военных преступлений оккупантов
Действия российской армии в Украине носят характер военных преступлений.
"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", – отметил представитель Пентагона.