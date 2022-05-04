У Путина отказались от "денацификации" Украины: названа неожиданная причина

Владимир Путин больше не использует термин "денацификация" Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти России перестали говорить о "денацификации", которую президент РФ Владимир Путин называл одной из главных целей войны в Украине. Выяснилось, что россияне не понимают значения этого термина.

Об этом пишет издание "Проект" со ссылкой на слова близких к Кремлю политтехнологов.

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По данным собеседников издания, примерно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация" – мало кто смог внятно расшифровать термин.

"После этого у нас начался бардак – каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось", – заявил источник, близкий к Кремлю.

Опросы, по его словам, говорили о том, что россияне хотят услышать лишь о победе. Несмотря на это, отмечает издание, пропаганда полностью не отказалась от использования слова "денацификация", ведь "нельзя просто забыть озвученную президентом цель", а лишь сократила число упоминаний.

В частности, телеведущий Дмитрий Киселев в своих эфирах 27 февраля и 6 марта не менее семи минут пытался объяснить значение этого слова. В апреле же он либо не говорил о "денацификации" вообще, либо использовал это слово пару раз за выпуск.

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Как отмечает издание, один из самых неловких моментов произошел, когда на переговорах о прекращении боевых действий украинские переговорщики спросили российских визави, что означает "денацификация" Украины. Сформулировать ответ те не смогли.

Зеленский объяснил Путину, что такое "денацификация"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "денацификация" плохо закончится для самой России.

"То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – акцентировал глава государства.

По словам Зеленского, в прошлом подобные процессы заканчивались для некоторых государств "так, что им потом было стыдно".