У Путина хватит отчаяния на ядерный удар

Существует угроза ядерного взрыва / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент рф Владимир Путин может отдать приказ на применение оружия массового поражения. В этом случае, страны НАТО могут нанести ответный удар.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

По его информации, "у Путина хватит отчаяния, ситуация выходит у него из-под контроля. Может быть, он решится на такой отчаянный шаг и даст команду на применение оружия массового поражения, это может быть не только ядерное, но и химическое".

"Но вопрос дадут ли ему. Есть много разведок, что башни Кремля пришли в движение и там уже начинается борьба за трон. На федеральном канале уже начались разговоры о том, что им не нужен второй Афганистан и что денацификация – это дело Украины. А контролируют федеральные каналы ФСБ. У Патрушева есть полный карт-бланш на управление Россией от имени Путина. Путин может и не знает, он вряд ли смотрит телевизор. Поэтому такие настроения дают шанс на то, что если Путин даст команду, то она не будет выполнена", – говорит эксперт.

По его словам, Путин не отважится использовать оружие массового поражения, потому что это не изменит ситуацию на фронте.

Реклама

"По нам ядерный удар наносить бессмысленно. Тактическое ядерное оружие не изменит ситуацию на фронте. Что касается мощного ядерного удара, то это безумие. Кто может выплыть на углу ветров? Поэтому вряд ли этот вариант возможен. Единственный вариант, который можно рассмотреть – это некий объект НАТО. Но на сегодняшний день Великобритания сделала заявление, что в случае применения Россией оружия массового поражения речь шла о химическом оружии, Британия оставляет за собой право в одностороннем порядке, без консультаций с другими странами НАТО, нанести обратный удар вместе со странами-партнерами. Россию уже предупредили официально", – добавил Жданов.

Так, сейчас в Мариуполе продолжаются бои.

"Мы удерживаем примерно треть. По некоторым показаниям, россияне ослабили давление и сняли часть войск с Мариуполя на Донбасс. Поэтому Мариуполю сейчас немного легче, но город борется, полного контроля за городом в Российской Федерации нет. Силы Азова усилились за счет сил морской пехоты. Теперь у них больше возможностей для более плотной организации обороны. Большинство боев идет на территории", – говорит он.

Угроза ядерного удара