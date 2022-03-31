"Тут вся армия тупая, дебилы просто": оккупант рассказал жене о своих сослуживцах

Российские военные понимают, что проиграли. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с его близкими. В нем он откровенно признает силу и мощь Вооруженных Сил Украины, а также рассказывает о своих недалеких сослуживцах.

Соответствующую аудиозапись опубликовало ведомство в Telegram.

Реклама

"Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Здесь вся армия тупая, дебилы просто", – рассказывает российский захватчик своей жене.

Он также откровенно признает силу и мощь украинских военных: "Мы не можем выполнять задачи против такого противника".

Также оккупант добавил, что по слухам, они собираются отступать.

Реклама

"Что ж, такие признания приятны, но они не должны вводить нас в заблуждение! Враг еще здесь и хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один – бороться до последнего! Защищаем Украину вместе!" – подчеркнули в СБУ.

Читайте другие новости "Сегодня":