"Тут каждый день, как последний. Потихоньку на верную гибель идем" – радиоперехват разговора оккупанта

РФ не могут скрыть потери своих военнослужащих / Коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию нашей страны 24 февраля, уже хорошо знают, что пришли в Украину умирать. Никакой бравады у них нет и желания продвигаться в глубь нашей территории – тоже.
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора солдата российской армии с родными, который опубликован на ютуб-канале Антона Геращенко.
Откровения
"Много потерь?", – спрашивает оккупанта женский голос.
"Нормально. Больше, чем там было".
"Я поняла. Ты себя как чувствуешь?"
"Сломленным".
"Держись, Саша"
"Я не знаю... Тут каждый день, как последний"
"Выводы не собираются никакие делать?"
"Нет, мы только вперед идем и все".
"Понятно".
"А людей нету. Потихоньку на верную гибель идем".
Обстановка на фронте
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российские оккупанты покинули весь Броварской район. Они отступили и на барышевском направлении, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова.
- Оккупанты настолько не хотят воевать с украинцами, что уничтожают собственную военную технику и выдают ее за подбитую нашу, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине и отчитаться перед командирам.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что на фоне частичного "вывода" российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, РФ распространяет информацию о том, что якобы в ближайшее время "специальная операция" на территории Украины будет завершена, потому что РФ и Украина якобы достигнут договоренностей.