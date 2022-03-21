Трибунал для Путина: международная петиция за неделю набрала более миллиона голосов

Путина хотят судить за войну в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Для президента РФ Владимира Путина предлагают создать такой же трибунал, как для нацистских военных преступников. Под петицией о создании международного судебного органа по типу Нюрнбергского трибунала поставили подписи уже более 1,1 млн человек с 14 марта по сегодняшний день.

Петиция опубликована на сайте. Ее может подписать абсолютно любой человек.

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Среди инициаторов этой петиции – бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мэйджор, а также другие британские политики, юристы, ученые и общественные деятели. Они настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения, связанных с вторжением в Украину и агрессивными военными действиями.

Хозяина Кремля предлагают судить так же, как нацистских преступников после Второй мировой войны. Правда, тогда Нюрнбергский процесс начался после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками ее территории.

Зеленский заявил, что украинцы не простят Россию

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта обратился к украинцам по случаю Прощеного воскресенья.

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"Сегодня Прощеное воскресенье. День, когда мы всегда просим прощения друг у друга... Но мы не простим расстрелянных жилых домов, мы не простим ракету, которую наша противовоздушная оборона сбила сегодня над Охматдетом. И еще более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле – по Украине, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день", – заявил президент.

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