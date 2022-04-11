Третья мировая уже идет, но воюет только Украина – капитан ВМС США

Гарри Табах рассказал, почему важно поддерживать Украину в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что Россия воюет против всего мира, но за мир воюет только Украина. Если Украина падет, то многие страны будут в опасности.

Об этом Табах сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Весь здравый мир понимает, что идет Третья мировая война. Россия воюет против всего мира. Но к сожалению, пока что за мир воюет только Украина. И это понимают все здравые люди. За политиков я говорить не могу, потому что не понимаю их мышления. Всему миру надо спасать Украину, а Германии – "Северный поток", мы это понимаем. И конечно же в Белом доме это тоже понимают, что они должны что-то делать", – сказал Табах.

По его словам, сначала в США говорили, что Украина продержится 72 часа, а потом сказали, что война будет долгой.

"Я не знаю, что понимает Белый дом, потому что один раз они говорят, что Украина падет, сразу же предлагают президенту эвакуироваться. Они предлагают убежище. А потом война начинается и они видят, что просчитались с вашим президентом. Оказывается, что он не клоун, а настоящий лидер. Военный лидер", – сказал Табах.

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Он добавил: они начинают понимать, что Украина не сдастся и победит в этой войне.

По словам Табаха, если Украина падет, то многие страны будут в опасности.

Арестович спрогнозировал новые наступления РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее десятилетие РФ может пойти еще на несколько новых столкновений с Украиной, но не такие масштабные. Об этом Арестович сказал в интервью YouTube-каналу Центр.

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"Она найдет (Россия. — Ред.) или с Путиным, или с Навальным до 35 года. 32-35 года — у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких. — пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно — Мариуполь. С вероятностью 95% будет", — говорит Арестович.

Он не исключает смены во власти РФ, однако это не означает, что идейно-политические столкновения с Украиной прекратятся.

"Конечно, всякое может случиться, может прийти какой-нибудь либерал… Там Путин лег, олигархи выбрали либерала. Тогда будет конкуренция информационная, экономическая, спецслужб. И военная тоже, но без прямой войны. Все равно это страшная драка цивилизационная", — сказал Арестович.

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