Стоит $15 млн! ВСУ эпически уничтожили распиаренный российский "Панцирь-1С" (видео)

Арта ВСУ на Донбассе уничтожила зенитный комплекс "Панцирь-1С" / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные во время боев на Донбассе уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-1С".
Соответствующее видео обнародовало в Telegram Оперативное командование "Північ" ВСУ.
"Как один точный удар может лишить противника техники стоимостью 15 миллионов долларов? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают такой распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С", – говорится в подписи к видео.
Напомним, "Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.
Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. В конце 2012 года ЗРПК "Панцирь-С1" использовала армия РФ.
Время развертывания комплекса – до 5 минут. Боекомплект "Панциря-С1": 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. Стоимость – 15 млн долларов.
Обнародованы общие потери оккупантов
По данным Гештаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 до 02.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано;
- танков – 1582 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;
- артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;
- РСЗО – 246 (+0) единиц;
- средств ПВО – 105 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+0);
- вертолетов – 186 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8);
- крылатых ракет – 144 (+1);
- кораблей/катеров – 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единиц;
- специальной техники – 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводкуГенштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июля: новые взрывы на Николаевщине и Харьковщине, враг атакует Славянск, однако получает потери и отходит. В Беларуси проводят скрытую мобилизацию в некоторых регионах.