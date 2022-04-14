Точный удар по "Москве" лишил весь Черноморский флот России защиты ПВО

Теперь Байрактары смогут спокойно летать над Черноморским флотом России / Коллаж "Сегодня"

Уничтожение флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" оказалось не просто частичной сатисфакцией за вторжение на территорию Украины, но и крупной военной победой, способной существенно ослабить противника.

Об этом написала британская газета The Telegraph.

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Итог успешного удара

По словам военного аналитика, корабль нес 16 крылатых ракет, и вывод его из боевого состава значительно снизит огневую мощь России в Черном море. Также без крейсера "Москва" чорноморський флот России станет весьма уязвимым для ракет и безпилотников противника, поскольку он был единственным российским кораблем, оснащенным системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

Издание пишет, что потеря "Москвы" не полностью изменила доминирование российского флота в Черном море. У России все еще гораздо больше и лучше вооруженных кораблей на театре военных действий, чем у Украины, которая потеряла почти весь свой флот в Крыму в 2014 году. Но Украина сейчас развеяла миф о непобедимости России на море так же уверенно, как и украинская армия на суше.

"Теперь ясно, что российские корабли не могут действовать безнаказанно; что Украина обладает более мощной береговой обороной, чем многие думали; и что высадка морского десанта теперь может быть совершенно невозможной", – резюмирует The Telegraph.

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Что произошло