Терапевт из Бучи, которая принимала роды прямо в подъезде, рассказала о зверствах оккупантов

Ирина Язова (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Бучи, что в Киевской области, ставшие свидетелями зверств российской армии, рассказали "Сегодня", что им пришлось пережить и когда намерены вернуться домой.

Одна из тех, кто не только пережил оккупацию, но и спасал от смерти горожан, – медик Ирина Язова. Сейчас о ней много пишут в соцсетях, рассказывая о ее человечности и самоотверженности. Мы разыскали эту смелую женщину и пообщались с ней.

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"Было утро, когда пришлось принимать роды в одной из квартир, где не было ни воды, ни света, ни газа. Родилась девочка. Женщина, которая родила, первые дни оккупации провела в подвале, но затем ушла в квартиру", – рассказала нам Ирина Язова.

К этому добавила: "Было и такое, что оккупанты обстреляли машину, в которой ехала семья с ребенком. В машине также был полуторагодовалый ребенок. Будучи ранеными, они смогли доехать на нашу улицу, где я им оказала помощь. Также могу рассказать о местном мужчине, который просто переходил дорогу, но ему прострелили ноги. Какое-то время он лежал, потом его принесли к моему дому, где я ему и помогла".

Еще одна жительница Бучи, Людмила, рассказала нам, что провела в городе первые 17 дней.

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"Знаю, что россияне заходили в убежища и насильно удерживали там людей, запрещая под угрозой расстрела выходить оттуда. Лишь иногда разрешали выйти для того, чтобы приготовить еду на костре. Без трагедий не обходился ни один день. Одна из семей, мужчина, женщина и двое их детей, пытались выехать на своем авто из Бучи, но их расстреляли…"

Многие из жителей Бучи, с которыми мы пообщались, рассказали нам, что российские военные едва ли не первым делом в Буче искали квартиры, в которых проживали либо проживают украинские военные.

"Я знаю, что одну из таких квартир начинили взрывчаткой и взорвали", – рассказал нам местный житель Дмитрий. И по его словам, и по данным других жителей, они планируют возвращаться домой не раньше, чем через 2-3 недели.

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