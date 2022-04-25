"Теперь ничего не отберут". Оккупанты хвастаются "грамотным" мародерством в Украине – радиоперехват

Российские мародеры научились "правильно" отправлять домой награбленное в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских оккупантов, опубликованные СБУ.

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В радиоперехвате можно услышать, как оккупант хвастался своей матери, что похитил в украинском селе компьютер стоимостью 150 тысяч рублей и золото.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах*й... Компьютер стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу", – радуется захватчик.

На замечание своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: "Да не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".

В ответ женщина похвалила сына.

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В СБУ отмечают, что российские матери так и не научили своих детей, что воровать – это грех и преступление.

"Что ж, наши доблестные ВСУ продолжают давать врагу уроки вежливости. Пока их уже усвоили около 22 тысяч захватчиков", – поясняют в СБУ.

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Россия отправила мародеров воевать в Украину

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово мародерствуют. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику, грабят даже церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали продовольствие.

В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали рыться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.

Покидая Черниговскую область, россияне везли с собой стиральные машины, ковры и даже шкаф-купе. Не гнушались забирать даже детские игрушки и женское белье.

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