"Телевизор – это капля в море". Разведка узнала о масштабах мародерства оккупантов в Украине

Разведка перехватила разговор оккупанта-мародера. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты признаются, что вместе с командирами грабили дома украинцев на оккупированных территориях. Из домов выносили все, что могли. А один телевизор – это лишь "капля в море".

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, который опубликовало ГУР Минобороны.

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Россиянин рассказал, как украл у украинской семьи телевизор. По его словам, мародерство на оккупированных территориях превратилось в целую индустрию:

"Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты – командир наш… Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он (телевизор – ред.) в коробке стоял. Коробку открыл – нифига себе! Я его достал и ушел. Там все тянули, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего... Там, мама родная! Ты даже представить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор это капля в море", – говорит он.

Россиянам нравится воровать у украинцев

Оккупанты признаются, что не понимают своих сослуживцев, которые стесняются воровать у украинцев. Так, по словам одного из захватчиков, он уже успел "приобрести" хороший телефон и машину.

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В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей подруге, как он мародерит в захваченных населенных пунктах, и смеется над теми, кто стесняется это делать:

"У них еще совести не хватает у кого-нибудь что-то забрать. Меня отправляют. Я просто. В начале командировки: да-да, вот мне ваш телефон. Давай сюда, нах... (скорее). А что, у вас ложки зае... (хорошие) есть? Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть? Я там просто к дому подхожу, стучусь. Есть кто? Я сейчас стрелять начну – да-да, все выходим. Надо было набрать телефонов еще больше. Я только себе замутил телефон. У меня ох… (очень хороший) Huawei. Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Да, здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Я что-то возьму", – рассказал российский военный.

Ранее мы рассказывали, что российский оккупант в перехватившем СБУ телефонном разговоре подтвердил, что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в России.

Кроме того, Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный рейтинг ТОП-5 вещей, которые украли российские военные в Украине.